日本野球機構（NPB）は18日、「日本生命セ・パ交流戦」のMVPに交流戦初優勝を達成した西武の長谷川信哉外野手（24）を選出したと発表した。長谷川は大阪市内のホテルで記者会見し、「プロ野球の歴史に名を刻めたというのがうれしく思います」と喜びを語った。長谷川は交流戦16試合出場して打率・367をマーク。広島戦（9、10日）では2試合連続サヨナラ打を放つなど、交流戦Vに大きく貢献した。印象に残った試合に広島戦を挙げ「