テレビ東京のドラマNEXT『水曜日、私の夫に抱かれてください』（毎週水曜 0：30）の最終話が17日に放送され、ラストで一瞬だけ登場した有名俳優に反響が寄せられている。（以下、ネタバレを含みます）【写真】「存在感ありすぎて」一瞬登場した有名俳優29年の人生で初めてできた彼氏の神栖史幸（稲葉友）と順調に交際していた小吹蓉子（菅井友香）。ある日、史幸から「妻にバレた。妻が君に会いたがっている」と衝撃の告白をさ