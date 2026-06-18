日本生命セパ交流戦の表彰選手が18日発表され、阪神・高橋遙人投手がセ・リーグの優秀選手賞に輝いた。高橋は交流戦で3試合に先発。ロッテ戦（5月29日）は8回無失点、楽天戦（6月5日）は7回1失点、オリックス戦（6月13日）は6回3失点と好投し、いずれも勝ち投手になっている。高橋は4、5月と2カ月連続でリーグの月間MVPに輝いており、早くも3つ目の「タイトル」を獲った形だ。「交流戦？点も取られているし、ピンチもたく