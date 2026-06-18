歌手の平原綾香が、18日までに自身のインスタグラムを更新。新幹線でのエピソードを明かし、SNSで驚きの声が集まっている。【写真】「本人、後ろの席に…」平原綾香の投稿投稿で「新潟県、長岡」と、JR長岡駅前でのショットを公開して同所を訪れたことを報告。「デビュー曲「Jupiter」に合わせて打ち上げられる『復興祈願花火 フェニックス』のご縁で幾度となく訪れている大切な場所。街を歩けば声をかけていただきまるで故郷