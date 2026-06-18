マルハン東日本は5月29日〜31日、次世代のファン獲得・育成を目指す「ヲトナ基地プロジェクト」の第6弾イベントとして、脳汁をテーマにした体験型フードフェス「脳汁横丁2026」を、東京都千代田区のベルサール秋葉原で開催した。脳汁横丁2026同イベントでは、驚きやひらめき、「好き！」を極める衝動をすべて捧げる「奉脳祭(ほうのうさい)」をコンセプトに、光と音に包まれた空間でクリエイターとコラボレーションしたフードやドリ