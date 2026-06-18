ソフトバンクの栗原陵矢内野手（29）が18日、交流戦の優秀選手賞に輝いた。全18試合に出場し打率・282、7本塁打、19打点。本塁打と打点は12球団トップだった。「ホームランに関しては狙っている打席は少ないですけど、打点はチームの勝ちに直結するところ。そこを多く取れたのはうれしいです」現在、首位・西武に3・5ゲーム差の2位。リーグ戦の再開に向けて「まだまだ（シーズンは）半分以上ありますし、何とか首位に立て