東京都内の信用金庫で客の定期預金を不正に解約し、250万円の預金をだまし取ったとして、職員だった男が警視庁に逮捕されました。詐欺の疑いで逮捕されたのは、東京・町田市の会社員・田子力斗容疑者（36）です。田子容疑者は2020年2月、勤務していた都内の信用金庫の支店で、当時80代の女性客の定期預金を無断で解約して払い戻す手続きをし、現金250万円をだまし取った疑いがもたれています。警視庁によりますと、田子容疑者は通