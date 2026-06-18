大阪地裁が入る合同庁舎大阪地検特捜部が捜査した業務上横領無罪事件で違法な取り調べを共謀したとして、特別公務員暴行陵虐などの容疑で告発され不起訴となった元主任検事の蜂須賀三紀雄・千葉地検刑事部長（53）に関し、大阪地裁は18日までに、刑事裁判を開くよう求める付審判請求を「理由がない」として棄却した。無罪が確定した元不動産会社社長の山岸忍氏（63）が請求していた。決定は15日付。山岸氏は「検察を不当に擁護