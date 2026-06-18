１７日午後７時頃、大分県九重町松木で土砂崩れが発生し、住宅１棟が押し流された。住人の女性（５５）が巻き込まれ、脚の骨を折る重傷を負った。命に別条はないという。県や県警玖珠署によると、女性は家族と２人暮らしで、女性が１人で在宅中に裏山が幅約１０メートル、高さ約３０メートルにわたって崩れたという。駆けつけた警察官らが、下半身の一部が土砂に埋まっている女性を救助した。発生時は現場周辺で雨は降っていな