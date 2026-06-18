フジテレビ軽部真一アナウンサー（63）が18日、同局系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時47分）にゲスト生出演。香水がマストアイテムだと明かした。この日の放送では元フジテレビのフリーアナ中井美穂（61）と八木亜希子（60）がゲスト出演。さらにシークレットゲストとして軽部アナが登場。「かばんの中身大公開」のコーナーで、軽部アナは「4種類の香水、これは必須」と明かした。「香水好きなんですよ。朝のめざましテレビの時も