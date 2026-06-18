神戸アンパンマンこどもミュージアム&モールは7月15日〜9月13日、大好評のステージ「ばいきんまんのダンス！ダンス!!ダンス!!!」を再演する。ばいきんまんのダンス！ダンス!!ダンス!!!同ステージでは、アフロヘアのダンサーに変装したばいきんまんとドキンちゃんが、ノリの良い曲に合わせてハチャメチャなショーを繰り広げる。ダンスの振付はバブリーダンスの生みの親であるakaneが担当し、親子で楽しめる。上演は2階ミュージ