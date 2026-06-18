SixTONES森本慎太郎（28）が18日、都内でシャンプーブランド「レチスパ」ブランドアンバサダー就任＆新CM発表会見に登壇した。森本はCMで着用したオレンジスーツで登壇。「（ティモンディの）高岸さんじゃないので。森本です」と冒頭からボケて笑いを誘った。CMは18日からYouTubeで公開され、7月18日から全国で放送される。映像の中では小さくなった森本が商品にしがみついて、PRする姿が描かれる。CMについて「僕らしさも感じられ