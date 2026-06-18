法政大学は、多様な文化的背景を持つ学生や教職員が安心・公平に過ごせる環境整備の一環として、宗教を問わず利用できる「祈りの場所(Prayer Space)」を3キャンパスに設置し、運用を開始した。市ケ谷キャンパスに設置した祈りの場所設置場所は、市ケ谷キャンパスが富士見坂校舎地下1階の富士見坂ホール、多摩キャンパスが総合棟地下1階のGラウンジ内個室、小金井キャンパスが南館2階の応用情報工学科事務室前ロビー。利用時間は各