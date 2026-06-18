ABEMAオリジナルバラエティ番組『資産、全部売ってみた』#3が11日に配信された。『資産、全部売ってみた』場面カット(C)AbemaTV,Inc.○“珍品コレクター”やくみつるが収集してきたモノ自身の象徴ともいえる資産を査定し、人生を見つめ直す「コジウリ(誇示売り)」企画に、毒舌コメンテーターでありながら“珍品コレクター”としての顔を持つやくみつるが登場した。番組スタッフが自宅を訪れると、「自分にしか集め得ないようなも