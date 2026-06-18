フジノネが運営する「熱海プリン」は6月20日、毎年人気を博している「チョコミントプリン」(500円)を全店で数量限定発売する。チョコミントプリン同商品はマスカルポーネチーズを使ったプリンをベースに、爽やかなミントとチョコレートを合わせた。どこかレトロな味わいも特徴とのこと。また同日より、ミントスムージーにチョコを合わせた「チョコミントプラッペ」(800円、アイスのせ880円)を熱海プリンカフェ2ndで販売する。チョ