三井住友信託銀行は、2026年7月1日から8月31日までの期間限定で、円貨定期預金「新型定期預金〈グッドセレクト（固定型）〉」を対象とした「夏の定期預金キャンペーン」を実施する。新たな資金で500万円以上を預け入れた顧客に対し、最大年2.20％の特別金利を適用する。最大年2.20％の特別金利を適用適用金利は預入金額と預入期間によって異なり、5年ものでは最大年2.20％（税引後年1.753％）、2年ものでは最大年1.70％（税引後年1