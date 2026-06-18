ロッテは18日、7月23日の楽天戦で乃木坂46の小川彩さん・柴田柚菜さんが来場し、夏のスペシャルイベント「BLACK SUMMER WEEK supported by クーリッシュ」のスペシャルリポーターを行うことになったと発表した。試合前の「Catch up‼︎Marines」やイニング間イベントなど、試合終了後まで出演する。▼ 乃木坂46 小川彩さん コメント「フェスやお祭りのような千葉ロッテマリーンズの夏の熱い熱いBLACK SUMMER WEEK！