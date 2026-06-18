MILK DO dore ikuは、DSとフランチャイズ契約を締結し、6月24日に北海道生仕立てドーナッツ専門店「MILK DO dore iku?(ミルクドドレイク) 都立大学駅前店」をリニューアルオープンする。店舗限定「キャラメルグレーズ」食のコンサル集団「hanninmae」がプロデュースを担い、同ブランドとしては全国32店舗目の展開となる。同店では限定商品として、クリームとコーティングの双方で異なるキャラメル風味を楽しめる「キャラメルグレー