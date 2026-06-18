【Lovisiaちいかわマルチバーム】 6月19日 発売 価格：各990円 BEENOSは、マルチバーム「Lovisiaちいかわマルチバーム」を、Lovisiaオンラインショップ、ちいかわらんど、ちいかわマーケット、全国のバラエティショップなどにて6月19日に発売する。価格は各990円。 今回発売されるのは、ギフトコスメブランド「Lovisia(ラヴィジア)コスメシリー