阪急阪神ホールディングス（ＨＤ）株式会社の「第１８８回定時株主総会」が大阪市内で開催され、冒頭から１４７９人の株主が出席した。質疑応答では宝塚歌劇団や駅舎のバリアフリー化など様々な質問が飛び交う中、ある虎党株主は「公式のリセールサイトをご対応いただきたいということと、中継ぎのケガが多く出ている中で７月３１日までが選手の獲得期限です。中継ぎの補強をお願いいたします」と、阪神タイガースの公式リセー