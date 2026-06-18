LSPが運営する埼玉県の「道の駅おがわまち」は6月13日〜21日、埼玉県産とうもろこしの魅力を五感で体験できるイベント「埼玉県産とうもろこし大収穫祭」を開催する。時間は9:00〜17:00。埼玉県産とうもろこし 大試食会焼きとうもろこし同イベントでは、昼夜の寒暖差と豊かな土壌で育ち、フルーツのような甘みを持つ埼玉県北部エリア産のとうもろこし「味来(みらい)」と「ゴールドラッシュ」の2品種を中心に、さまざまな企画を展開