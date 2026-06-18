「4月からずっと動向を見ていた」水野編成本部長が明かす獲得への執念巨人は18日、小笠原慎之介投手の入団記者会見を東京ドームで行った。約1年半にわたる米国での挑戦に区切りをつけ、シーズン途中での日本球界復帰、そしてセ・リーグ首位を走る巨人への加入が決まった。古巣である中日、DeNAも動向を調査していた中、なぜ新天地に巨人を選んだのか。その舞台裏には強烈な「熱意」があった。会見に同席した水野雄仁編成本部長