美和ギャラリーが運営するコーヒーショップ「klimt(クリムト)」は6月1日から、24時間フィットネスジム「FIT365 立川柏町」との共同企画として、期間限定のコラボレーションキャンペーンを開始した。期間は8月31日まで。コラボパンフレット同キャンペーンでは、立川エリアに根差す2つのブランドが連携し、「運動によるアクティブな刺激」と「カフェでの心地よい安らぎ」を組み合わせることで、利用者の毎日のポテンシャルを引き上げ