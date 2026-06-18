インスタグラム更新サッカー日本代表の堂安律（フランクフルト）が16日に誕生日を迎え、インスタグラムを更新。祝福メッセージに感謝の言葉を綴った中で、「人の誕生日祝う時どこにでもいるな！」と同僚に痛快なツッコミを入れている。ワールドカップ期間中に28歳の誕生日を迎えた堂安。投稿にはケーキを手に、笑顔で目線を送る1枚が添えられた。オフに代表チームから祝われたようで、背後には菅原由勢（ブレーメン）、板倉滉