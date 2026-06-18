元テレビ朝日でフリーの宇賀なつみアナウンサー(39)が16日、自身のインスタグラムを更新。華麗な衣装姿を公開した。 【写真】艶やかなドレス姿はまるで女優さんみたい 「ハリソン・フォードとの共創から生まれた、グレンモーレンジィ【ハリソン・フォード リミテッドエディション】ローンチイベントにお邪魔してきました。」と報告。ワンショルダーのオレンジ色の艶やかなドレス