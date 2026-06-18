（資料）アカエイ 香川県は、瀬戸内で獲れて味が良くておいしいのに、認知度が低いためあまり食べられていない地魚を利用促進しようと、「隠れた地魚の魅力新発見」事業を行っています。6月22日から、アカエイとアイゴの冷凍ブロック・切り身を無償で提供し、新メニューの開発に取り組んでくれる事業者らの参加を呼びかけます。 アカエイは、身が柔らかく脂身が少ないのが特徴ですが、切り身の独特な見た目などを