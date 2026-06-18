4年前に世界で脚光浴びたSHONOさんが夫・山岸祐也と生観戦ガールズバンド「PARADOXX」のドラム・SHONOさんが自身のインスタグラムを更新し、夫で名古屋グランパスFW山岸祐也と北中米ワールドカップ（W杯）観戦に訪れたことを報告した。夫婦仲睦まじい様子に、ファンからは「素敵なご夫婦」「羨ましすぎる」といった声が上がっている。サッカー通としても知られるSHONOさんは、2022年に開催されたカタール・ワールドカップ（W杯