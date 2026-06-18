ソフトバンク・栗原陵矢内野手が１８日、交流戦のパ優秀選手賞に選ばれた。この日、みずほペイペイドームでの全体練習後に会見に出席。期間中は７本塁打、１９打点で２冠に輝き「本塁打に関してはそこまで狙っている打席は少ないですけど、打点に関してはチームの勝利に直結するところ。多く取れたことはうれしい」とうなずいた。１４勝４敗、貯金を１０増やした戦いの中で、打線をけん引した。２日の中日戦（バンテリンドーム