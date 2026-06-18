元中日でＭＬＢナショナルズから巨人に加入した小笠原慎之介投手（２８）が１８日、東京ドームで入団会見を行った。小笠原は背番号が「９８」となったことについて「これまでずっと１０番台でやってきたんですけど、一度は大きな番号をつけてやってみようということで自分の中でも新たなチャレンジでもありますし、その中でも９８番っていう、僕の中でもすごい特別な番号でもあるのでそれを選ばせていただきました」と明かした