タレントの恵俊彰（61）が、MCを務めているTBS『ひるおび！』（月〜金前10：25）18日放送を休演した。【写真】俳優モード！日曜劇場に出演した恵俊彰八代英輝弁護士が冒頭で「おはようございます。きょうも『ひるおび！』にお付き合いください。恵さんはきょう、お休みをいただいております」と伝えた。その後、番組に出演する井上咲楽、高橋ユウ、皆川玲奈アナを紹介していた。