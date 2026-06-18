「いないいないばぁ」をテーマにした漫画がSNSで話題を集めている。【映像】「バァ！」の瞬間に赤ちゃんが見せた虚無の表情投稿したのは、ジョンソンともゆきさん(@tomo_yuki2525)。父親が「いないいない〜！」と顔を隠している間、赤ちゃんが「キャッキャッ！」と大喜びしているが、父親が満面の笑みで「バァ！」と顔を出した瞬間、喜びの表情が消え、無表情になっているというギャグ漫画を、Xに投稿した。「いない時の方が…