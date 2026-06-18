ロッテのサブロー監督が18日、ZOZOマリンスタジアムで取材に応じ、前監督の吉井理人氏が楽天の監督に就任したことについて「それは驚いた」としながら、「別に誰であろうが、やること一緒なんで。僕はあまり気にはしてないですね」と冷静に受け止めた。19日にリーグ戦が再開され、その最初の戦いが楽天との3連戦となる。選手の特徴を良く知る敵将との対戦だが、サブロー監督は「全然やりづらくはないですね。こっちの方が、う