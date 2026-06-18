ビーケー・ジャパンは19日より、直火焼きの100％ビーフパティに牛バラステーキを豪快に重ね、10種のスパイスをブレンドした新開発「特製BBQスパイスソース」で仕上げた、夏限定の『BBQステーキワッパー』『チーズBBQステーキワッパー』『ダブルBBQステーキワッパー』を新発売する。【写真】ビーフパティ2枚で大ボリューム！『ダブルBBQステーキワッパー』『BBQステーキワッパー』のアメリカ産の牛バラステーキは、直火でしっか