タレントの鈴木奈々（37）が、赤ちゃんにミルクをあげる姿を公開し、反響が寄せられている 。【映像】鈴木奈々が赤ちゃんにミルクをあげる姿これまでInstagramで、キッチンや寝室など、広々とした自宅の様子をはじめ、下着姿でベッドに腰を下ろす撮影オフショットなど、仕事からプライベートまで日常の様子を発信してきた鈴木 。赤ちゃんにミルクをあげる姿に反響 2026年6月16日の投稿では、「友達の赤ちゃんにミルクを