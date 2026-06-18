ナショナルズ傘下2Aハリスバーグから巨人へ電撃移籍した小笠原慎之介投手が18日、入団会見を行い「とても光栄なことであり、しっかりとチームのピースになれるように頑張っていきます」と意気込みを語った。27年までの契約で年俸は1億8000万円（推定）。背番号は98に決まった。2年ぶりのセ・リーグ制覇へ向け、NPB通算46勝左腕の補強は頼もしく水野球団本部長も「先発の一角として活躍してくれることを切に願っています」と期