１８日に放送されたフジテレビ系「ぽかぽか」では、元フジテレビアナの八木亜希子、中井美穂がゲストで登場。また同局の軽部真一アナも途中から参加し、中井アナとの意外な縁を明かした。軽部アナと中井アナは「４５年以上前からお互いを知る」関係だったといい、実は「同じ中学の演劇部出身で、２学年差の先輩後輩」だったという。軽部アナは「ぼくは３年で中井さんが１年。公立の、世田谷の中学校で」と同じ区立中学校出身