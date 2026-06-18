参院外交防衛委員会で答弁する茂木外相（中央）＝18日午後茂木敏充外相は18日の参院外交防衛委員会で、フランスで開かれた先進7カ国首脳会議（G7サミット）でホルムズ海峡での機雷掃海について日本に何らかの要請があったのかどうか問われ「具体的な要請を受けているとは承知していない」と述べた。政府は、米イランの戦闘終結に向けた合意と実際の情勢を見極めた上で、自衛隊派遣を慎重に判断する方針だ。茂木氏は、海峡に機