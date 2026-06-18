近年、米国による対中半導体輸出規制や、ロシアに対する大規模な経済制裁など、国家が経済的手段を用いて他国の行動に影響を及ぼす動きが急速に広がっている。こうした現象を理解する鍵となる概念が「エコノミック・ステイトクラフト」である。 日本製ゲーム機のコントローラー、経済制裁下のロシアで販売軍事転用の恐れも エコノミック・ステイトクラフト（経済的国政術）とは、国家が自国の安全保障や外