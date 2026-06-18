4人組ダンス＆ボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」のKANON（24）が16日、Instagramを更新 。トレードマークの制服を脱いだ最新ショットに、絶賛の声が寄せられている 。【映像】「誰!?」KANONの“別人級”ショットや近影（複数カット） KANONはこれまでもInstagramで、ヨーロッパやアジア、北米をまわったワールドツアーのオフショットや、「リーダーズの時とまた違った印象で、誰!?ってなった」「いつもと違うKANONも