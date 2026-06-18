記者会見する江蔵智さん＝18日午前、東京都内東京都立墨田産院（閉院）で1958年の出生直後、他の新生児と取り違えられた江蔵智さん（68）が18日、出自に関する調査義務を履行するよう都に求める「間接強制」を東京地裁に申し立てた。文書送付による調査依頼に協力しないとした人を除く対象者らについて、都の担当者による戸別訪問を要求する内容。記者会見した江蔵さんは「どのくらいの時間がかかるか分からないが、親捜し（を