ドジャースの球団公式インスタグラムが17日（日本時間18日）に更新され、エンリケ・ヘルナンデス内野手（34）らが「ワンピース・ナイト」のPR活動を行った。ドジャースは7月2日（同3日）のパドレス戦で昨年に続き、大人気漫画「ONE PIECE」とコラボレーションした「ワンピース・ナイト」を開催する。当日はルフィの麦わら帽子やルフィがドジャースユニホームを着用したオリジナルトレーディングカードが来場者に配布される。