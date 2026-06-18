阪神タイガースの親会社にあたる阪急阪神ホールディングス（ＨＤ）株式会社の「第１８８回定時株主総会」が１８日、大阪市内で開催された。ある男性株主はタイガースの外国人選手について、言及した。「外国人選手はこの３年間、使いものにならない選手ばかり。フロントはどうなっているのか。試合に出ることも叶わない。他の球団なら失敗した外国人でも、ちょっとぐらい試合に出ている」と強く訴えた。上戸取締役は「外国人