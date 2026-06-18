“小説を音楽にするユニット”YOASOBIが2024年7月に配信リリースしたアニメ『＜物語＞シリーズ オフ＆モンスターシーズン』主題歌「UNDEAD」のMusic Videoが、累計再生回数1億回を突破した。本MVは楽曲に合わせてアニメ本編カットやエンディング映像を組み合わせたスペシャルな内容となっており、大きな反響を呼んだ。YOASOBI「UNDEAD」 Official Music Video／『〈物語〉シリーズ オフ＆モンスターシーズン』主題歌楽曲は、「＜物