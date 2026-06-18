鬼頭明里がInstagramを更新。『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』で共演するメンバーたちと、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンを訪れた際の写真を公開した。 参考：TVアニメ『結界師の一輪華』2027年1月放送開始メインキャストに鬼頭明里＆戸谷菊之介 同作で近江彼方役を務める鬼頭は、「ユ↓ニ↑バ↓」とコメントを添え、パーク内で撮影した複数の写真を投稿。天王寺璃奈役の田中