「掃除は面倒だし、洗剤を用意するのも億劫……」そんな掃除嫌いな方にこそ、今すぐダイソーでゲットしてほしい優秀アイテムを見つけました。水に濡らして軽くこするだけで、家中の頑固な汚れが簡単に落ちてラクにきれいが続きます♪実際に気になっていた家の掃除もしてみたので、その実力をチェックしてみてください！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：メラミンスポンジ（6個）価格：￥110（税込）サイズ（約）：6cm×10c