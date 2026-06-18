楽天モバイルは、新型スマートフォン「OPPO Reno15 A」（CPH2801）を25日9時に発売する。価格は5万7990円で、公式サイトや楽天市場、楽天モバイルショップで購入できる。予約受付は公式サイトと楽天市場で18日10時に開始した。実施中のキャンペーンを利用すると、他社から乗り換える場合は実質4万1990円となる。 「OPPO Reno15 A」は7000mAhの大容量バッテリーを搭載したことが大きな特徴。「80W SUPER