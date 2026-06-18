北海道・知床沖で起きた遊覧船沈没事故の裁判で、運航会社社長の桂田精一被告に対し、釧路地裁は求刑通り、禁錮５年の実刑判決を言い渡しました。ここからはＳＴＶ司法キャップの百瀬記者とお伝えします。Ｑ．改めて今回、釧路地裁の判決理由を教えてください。まず、今回の裁判は「事故を事前に予見できたかどうか」が最大の争点でした。釧路地裁は「強風と高波の状態で出航すれば乗客の安全に危険が及ぶことは予見できた」と、事