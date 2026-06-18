工藤は安定したピッチングが光る（C）産経新聞社阪神の交流戦の戦いが終わった。6勝12敗と昨年に引き続き鬼門の交流戦で星を落とす中、19日のリーグ戦再開から再び勢いをつけていきたいところ。【動画】イマキュレートイニングを達成した、工藤の圧巻ピッチングシーンその中では救援陣もポイントとなりそうだ。昨年は7回以降は勝利の方程式がピタリとはまり、水も漏らさぬリリーフぶりが強みとなったが、今期は開幕からの石井