大相撲名古屋場所（７月１２日初日、ＩＧアリーナ）に向けて、幕内・朝紅龍（高砂）が１８日、東京・墨田区にある部屋で稽古を行った。１７日の夜にパリ公演から帰国したばかり。「遅くまで寝ていようかと思ったが目がさめてしまった」と苦笑した。てっぽうや四股など基礎運動を行った。夏場所は「右ひざ前十字靱帯損傷」で６日目から休場した。３勝４敗８休に終わった。それでも名古屋場所は出場へ向けて調整。「名古屋場所出