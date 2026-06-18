ＳｉｘＴＯＮＥＳの森本慎太郎が１８日、都内で「レチスパアンバサダー就任＆新ＣＭ発表会」に出席した。同ブランドカラーの上下オレンジ色のスーツ姿で登壇。「高岸さん（＝ティモンディ・高岸宏行）ではないのでね、森本慎太郎でございます」とちゃめっ気たっぷりにあいさつした。ＣＭは極小サイズになった森本が、シャンプーにしがみついて商品をＰＲしている。「僕はＳｉｘＴＯＮＥＳの中でも大きい方に入るので普段、大